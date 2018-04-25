DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:27

Market ve bakkalların denetimleri aralıksız devam ediyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekiplerince market ve bakkalların denetimleri aralıksız devam ediyor.Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekibi market ve...

Market ve bakkalların denetimleri aralıksız devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekiplerince market ve bakkalların denetimleri aralıksız devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekibi market ve bakkal denetimlerinde iş yeri açma ruhsatı, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanma tarihinin kontrol edilmesi gibi konularda gerekli çalışmaları yürütüyor. Denetimler sırasında çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bebek bezleri, gazlı içecekler, temizlik ürünlerine el konuldu. Son kullanma tarihi geçmiş bu maddelerin dışında sağlıklı şartlarda imal edilmeyen özellikle çocuklar tarafından tüketilen meyveli buzlara el konuldu. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan bakkal ve marketler hakkında yasal işlem yapılırken çoğu bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri ve temizlik ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekibi tüketicileri aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine mutlaka bakmaları konusunda uyarıyor ayrıca yaptıkları denetimlerde bakkal ve marketlerin sahiplerine de sık sık raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri aldıkları firmalara iade etmeleri gerektiği uyarılarında da bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku