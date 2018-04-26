DİYARBAKIR:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:03

Mervettin Tosunlu, AK Parti’den aday adayı oldu

Diyarbakır’ın önde gelen kanaat önderlerinden Mervettin Tosunlu, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den aday adayı olduğunu açıkladı.Diyarbakır’da inşaat, gayrimenkul alanlarında ciddi yatırımlarda buluna, yaklaşık 500 kişiye istihdam...

Mervettin Tosunlu, AK Parti'den aday adayı oldu
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Diyarbakır’ın önde gelen kanaat önderlerinden Mervettin Tosunlu, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den aday adayı olduğunu açıkladı.

Diyarbakır’da inşaat, gayrimenkul alanlarında ciddi yatırımlarda buluna, yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayıp şehrin ekonomisine ciddi katkıları bulunan, yardımseverliği ve kanaat önderliği kimliğiyle tanınan Mervettin Tosunlu, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde AK Parti’den aday adayı oldu. AK Parti Sur ilçe Başkanlığının kurucuları arasında yer alan Tosunlu, 2014 yılında Kürt sorununa İslami Arayış Platformunda da yer almıştı.
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