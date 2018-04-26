Mervettin Tosunlu, AK Parti’den aday adayı oldu

Diyarbakır’da inşaat, gayrimenkul alanlarında ciddi yatırımlarda buluna, yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayıp şehrin ekonomisine ciddi katkıları bulunan, yardımseverliği ve kanaat önderliği kimliğiyle tanınan Mervettin Tosunlu, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde AK Parti’den aday adayı oldu. AK Parti Sur ilçe Başkanlığının kurucuları arasında yer alan Tosunlu, 2014 yılında Kürt sorununa İslami Arayış Platformunda da yer almıştı.

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