DİYARBAKIR:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:58

MİDDER’den terör saldırısına kınama

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Diyarbakır İl Başkanı Engin Altuğ, Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısını kınadı.Altuğ, Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine Irak’ın kuzeyi Zap bölgesinden...

MİDDER'den terör saldırısına kınama
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15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Diyarbakır İl Başkanı Engin Altuğ, Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısını kınadı.

Altuğ, Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine Irak’ın kuzeyi Zap bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca 2 adet güdümlü füze atıldığı ve bu hain saldırıda 1 askerin şehit düştüğünü, 3’ü asker 4 kişinin yaralandığını anımsatarak, “Şehit düşen kahramanımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize sabır, yaralı Mehmetçiklerimize de Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Alçakça yapılan bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.

Bu saldırı ile terörün alçak yüzünün bir kez daha görüldüğünü belirten Altuğ, “Terör örgütleri ve destekçileri, insanlıktan nasibini alamamış hainler, kendi kinlerinde boğulacaklardır. Ülkemizi bu ateş çemberinin içine çekmeye çalışanlara gereken cevap, dün olduğu gibi bugün ve yarın da verilecektir, buna inancımız tamdır. Milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü koruyarak, birlik ve beraberlik içinde mücadele ettiğimiz sürece de, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da düşmanlarımız kaybetmeye mahkum kalacaklardır” diye konuştu.
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