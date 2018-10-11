Minik öğrencilerden sera ziyareti

Diyarbakır’da minik öğrenciler, Kayapınar Belediyesi serasını ziyaret etti.Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatıyla, 500 bin fidan ve 4 milyon mevsimlik çiçek yetiştirilen sera minik öğrencilerimiz...

Diyarbakır’da minik öğrenciler, Kayapınar Belediyesi serasını ziyaret etti.

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatıyla, 500 bin fidan ve 4 milyon mevsimlik çiçek yetiştirilen sera minik öğrencilerimiz tarafından ziyaret edildi. Öğrencilere, bitkileri ve doğa bilincinin aşılanması amacıyla sera ve fidanlıkta yetiştirebilecekleri çiçek tohumu verildi. Kayapınar Belediyemiz bünyesinde görev alan mühendisler tarafından çiçeğin üretim aşamaları gösterilerek, doğayı koruma bilinci anlatıldı.