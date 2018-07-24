Molozlar ağaçlara zarar verdi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde iş makineleri ile yıkılan binanın molozları ağaçlara zarar verdi.

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir bina yıkımında 10’larca yıllık ağaçlar kırıldı, molozlar kaldırıma kayarak yaya ve araçlar için tehlike oluşturdu. Bina yıkımında sadece güvenlik şeridi ile yolun kapatılması yıkılan molozlara engel olmadı. Etrafa saçılan molozlar, kaldırımlar işkal edildiğinden dolayı vatandaşlar tepki gösterdi.