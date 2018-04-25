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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:28

Moral şenliğine büyük ilgi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde hasta çocuklar için ‘Moral Şenliği’ düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar, halk oyunları ve çocuk şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendi.DÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde hasta...

Moral şenliğine büyük ilgi
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Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde hasta çocuklar için ‘Moral Şenliği’ düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar, halk oyunları ve çocuk şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendi.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde hasta çocuklar için ‘Moral Şenliği’ düzenlendi. Kalp Hastanesi Konferans Salonunda yapılan etkinliğe, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül’ün Eşi Nuray Gül ve Rektör yardımcılarının eşleri ile Hastaneler Başhekim Vekili Doç. Dr. Selçuk Tunik, Kalp Hastanesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, hasta çocuklar ve çok sayıda davetli katıldı.

“Çocuklar güldüğünde dünya daha güzel olur”

Şenliğin açış konuşmasını yapan DÜ Hastaneleri Sosyal Komite Başkanı ve Başhemşire Rahime Atlı, şenliğe katkısı olanlara teşekkür ederek, “Düzenlediğimiz moral şenlikleriyle çocuklarımızın gülümsemesini istiyoruz. Bunu sağlayabiliyorsak mutlu oluruz. Çocuklar hep gülsün istiyoruz. Çünkü çocuklar güldüğünde dünya daha güzel olur. Allah şifalar versin” dedi.

Çocukların gösterisi büyük alkış aldı

Hastanede yatarak tedavi gören çocukların yanı sıra hastane çalışanlarının çocuklarının da katıldığı şenlikte, Minik Eller Anaokulu öğrencilerinin müzik ve folklor gösterilerinin ardında sahneye çıkan Efsun Bosnalı Zumba Kids gösterileri çocukların coşkusuna coşku kattı. Büyük ilginin olduğu şenlik sonunda katılımcıların aldığı hediyeler çocuklara dağıtıldı. Şenliğe katkı sunanlara teşekkür belgesi verildi. Daha sonara tedavileri sürdüğü için şenliğe katılamayan çocuklar hasta yatağında ziyaret edilerek hediyeler verildi.
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