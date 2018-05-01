Nasıranlı, AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı oldu

Diyarbakırlı Avukat Cevdet Nasıranlı, AK Parti’den Diyarbakır milletvekili aday adayı oldu. Nasıranlı, temayül yoklamaları için çalışmalara başladı.Diyarbakırlı Avukat Cevdet Nasıranlı, AK Parti’den Diyarbakır milletvekili aday adayı...

Diyarbakırlı Avukat Cevdet Nasıranlı, AK Parti’den Diyarbakır milletvekili aday adayı oldu. Nasıranlı, temayül yoklamaları için çalışmalara başladı.

Diyarbakırlı Avukat Cevdet Nasıranlı, AK Parti’den Diyarbakır milletvekili aday adayı oldu. Nasıranlı, aday adaylığı başvurusunda bulunmasının hemen ardından da kolları sıvayarak çalışmalara başladı. Temayül yoklamaları için ilçeleri ziyaret eden Nasıranlı, partililerle bir araya gelerek, destek talebinde bulundu.

Diyarbakır Barosu avukatlarından Nasıranlı, uyuşturucuya karşı verdiği mücadeleyle biliniyor.