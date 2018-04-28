Ninova Park AVM büyümeye devam ediyor

Diyarbakır’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ninova Park AVM bünyesine aldığı takı mağazasıyla büyümeye devam ediyor.Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır’ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden...

Diyarbakır’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ninova Park AVM bünyesine aldığı takı mağazasıyla büyümeye devam ediyor.

Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır’ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, Mochka takı mağazasının da tercihi oldu. Mağazalarını artırmak için çalışmalarını sürdüren firma, yeni açılacak olan mağazasından birini Ninova Park’ta açtı. Büyük ilgi gören açılışta, mağaza doldu taştı. Açılışı Ninova Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Salih Erdoğan, takı firması genel müdürü Emrah Köseli, mağazanın franchise Emrullah Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan takı mağazası genel müdürü Emrah Köseli Diyarbakır’da mağaza açmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Köseli, “Ön çalışmalarımızın sonunda Diyarbakır’ın takı mağazasına ihtiyacı olduğunu gördük ve yatırım yaptık. Mağazamıza isteyen herkes gelebilir kapımız sonuna kadar açıktır” dedi.