“OSB’lerin elektrik dağıtım görevi kendilerine aittir”

Dicle Elektrik, Diyarbakır’da bazı basın organlarında yer alan alan “İstihdama Takoz Üretime Engel’’ haberinin üzerine açıklama yaptı.

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) tıpkı Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. gibi elektrik dağıtım lisansı bulunduğuna dikkat çekilerek, "OSB’de hiçbir fabrikaya veya işletmeye Dicle Elektrik Dağıtım olarak biz dağıtım hizmeti vermiyoruz. Buradaki elektrik dağıtım hizmeti, arızalara müdahale, faturalandırma, hatta aydınlatmayı OSB kendisi yapıyor. Buna rağmen OSB’de yaşanan enerji sorunundan şirketimizin sorumlu gösterilmesi kötü niyetli bir tutumdur” denildi.

“Kanuni haklarımızı koruyacağız”

OSB’de meydana gelen enerji kesintisinin Dicle Elektrik Dağıtım ile hiçbir ilgisinin olmadığı ve kesintinin TEİAŞ’tan (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) kaynaklandığına yer verilen açıklamada, buna rağmen yayınlanan haberin tamamen asılsız ve maksatlı olduğunu ve Dicle Elektrik Dağıtım’ın haksız ve kasıtlı saldırılara karşı kanuni haklarını sonuna kadar koruyacağı belirtti. Açıklamada, “Dağıtım sorumluluğunun OSB tüzel kişiliğine ait olduğunu bilen fabrika ve işletme yöneticilerinin Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi suçlayıcı açıklamaları, orada elektrik konusunda yaşanan sıkıntıları üzerimize yıkma çabalarından başka bir şey değildir. ‘Arıza durumunda DEDAŞ’ı arıyoruz’ şeklindeki bir açıklama yapan fabrika müdürü, ya OSB’de çalışmıyor, ya da bilinçli ve kasıtlı algı operasyonu yapıyor” ifadeleri kullanıldı.

“OSB dağıtım lisansına sahip”

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na göre, belirtilen şartları sağlayan OSB’lerin 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurma şartı aranmaksızın, üretim veya dağıtım lisansı alarak onaylı sınırları içerisinde elektrik üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunabileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizdeki OSB elektrik dağıtım lisansına sahip tüzel kişilikler statüsündedir. Bu kapsamda OSB’lerin sorumluluk sahaları içerisindeki abonelerine karşı yükümlülükleri 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin 3. fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Söz konusu fıkra şöyledir: Lisans sahibi OSB’nin onaylı sınırları içerisinde mülkiyeti kendisine ait elektrik tesislerinin işletmesi OSB’ye aittir. OSB hizmet alımı yoluyla elektrik tesislerinin işletmesini diğer gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. Ancak bu durum, OSB’nin lisanstan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz”.

“Dağıtım sorumluluğu OSB’de”

Açıklamada Diyarbakır OSB’nin dağıtım sistemine müstakil fiderle iletim seviyesinden bağlı olduğu belirtilerek, "OSB’nin, Dicle Elektrik Dağıtım sisteminde meydana gelen arızalardan veya olumsuzluklardan etkilenmediği aşikardır. Kendilerine ait fiderlerin bakım onarım ve işletmeleri bu kapsamda kendi yükümlülüklerindedir. Kendi abonelerine enerji sağlama zorunluluğu OSB’ye aittir” denildi.