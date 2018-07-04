DİYARBAKIR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:40

Parka çocuklar yerine inekler geliyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunan çocuk oyun parkına çocuklar yerine inekler geliyor.Silvan İlçe Belediyesi tarafından Bağlar Mahallesi’nde 2 yıl önce yapılan çocuk oyun parkındaki nöbetçi kulübesi ile zemini tahrip edilirken, oyun...

Parka çocuklar yerine inekler geliyor
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunan çocuk oyun parkına çocuklar yerine inekler geliyor.

Silvan İlçe Belediyesi tarafından Bağlar Mahallesi’nde 2 yıl önce yapılan çocuk oyun parkındaki nöbetçi kulübesi ile zemini tahrip edilirken, oyun parkına başı boş hayvanların gelmesine tepkilere neden oldu. Mahalle sakini Talip Alan, "Silvan Belediyesi tarafından iki yıl önce yapılan çocuk oyun parkı ilk başlarda bekçi vardı. Ancak yaklaşık bir yıldan beridir bekçi gelmiyor. Bu yüzden oyun parkının birçok kısmı tahrip edildi. Bakımsızlık yüzünden ağaçlar kurumak üzere ancak çocuklar için yapılan oyun parkına başı boş hayvanlar geliyor. Özelikle mahalle arasında hayvancılık yapan vatandaşlarımızın başı boş bıraktığı ineklerin parka gelerek otlatılması hoş bir görüntü değil, hayvan sahipleri hayvanlarına sahip çıkmalıdırlar. Belediye yetkilileri en kısa zamanda bu konuyla ilgileneceklerini umuyorum" dedi.

Silvan Kaymakamı ve Belediye başkan Vekili Adem Çelik, "Parklara vatandaşların sahip çıkması gerekiyor. Bu parklar çocuklarımız için yapılıyor. Bu kaçıncı nöbetçi kulübesi birileri tarafında sürekli yakılıyor. Bütün mahallesi bu parklara sahip çıkarsa kimse bu parklara zarar veremez" diye konuştu.
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