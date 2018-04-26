DİYARBAKIR:
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26 Nisan 2018 Perşembe 14:35

Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken’den Başkan Atilla’ya Ziyaret

Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı ziyaret etti.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken, Belediye Başkanı Cumali...

Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken'den Başkan Atilla'ya Ziyaret
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Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken, Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Öğütken’i kapıda karşılayan Başkan Atilla, makam odasında bir süre görüştü.

Ziyaret nedeniyle Başkan Atilla, Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken’e teşekkür ederken, Ahmet Baha Öğütken’de Başkan Atilla’ya çalışmalarında başarılar diledi.
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