Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken’den Başkan Atilla’ya Ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken, Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Öğütken’i kapıda karşılayan Başkan Atilla, makam odasında bir süre görüştü.

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