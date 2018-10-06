DİYARBAKIR:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 17:13

Sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi

Halk sağlığını ve vatandaşları tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla kent merkezi ile ilçelerde çeşitli çalışmalar yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarında denetim yaparak, tıbbi atıkların ayrı...

Sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi
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Halk sağlığını ve vatandaşları tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla kent merkezi ile ilçelerde çeşitli çalışmalar yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarında denetim yaparak, tıbbi atıkların ayrı toplanması ve yönetmelikte belirlendiği şekilde depolanması konusunda yetkilileri uyardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla atıkların kaynağında ayrıştırılması için yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentte hizmet veren sağlık kuruluşlarını denetleyen Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, ’Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında tıbbi atıkların ayrı toplanması ve yönetmelikte belirlendiği şekilde depolanması konusunda yetkilileri uyardı.

Sağlık kuruluşlarındaki toplama noktalarını denetleyen ekipler, inceleme yaparak olumsuz noktaları yetkilileri bildirdi. Hastane yetkililerine kaynağında ayrıştırmanın vatandaşların sağlığı için önemine değinen ekipler, sağlık kuruluşlarında atık sınıflandırmasının evsel, ambalaj, tıbbi ve tehlikeli atık şeklinde olduğunu belirtti. Ekipler, bu sınıflandırmaya göre sağlık kuruluşlarının her atık türü için yönetmeliğin belirlediği renklerde torba ve toplama ekipmanını bulundurmak ve tıbbi atıkları diğer atıklardan ayrı toplamak zorunda olduğunu ifade ettiler. Ekipler ayrıca sınıflandırması yapılan bir atık türünün diğer atık türüne ait toplama kabına kesinlikle atılmaması gerektiğini vurguladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında belediye sınırları içerisindeki tüm hastane ve sağlık ocaklarında denetimleri periyodik olarak devam edecek. Ekipler, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kamu ve özel hastanelerin personellerine yönelik tıbbi atık konusunda bilgilendirme semineri düzenlenmek için de çalışmalarına başladı.
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