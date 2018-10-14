DİYARBAKIR:
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14 Ekim 2018 Pazar 12:14

Saman yüklü tır otomobili biçti: 2 yaralı

Diyarbakır’da otomobile saman yüklü tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, Diyarbakır- Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 05 EP 907 plakalı saman yüklü tırın şoförü, kavşağı...

Saman yüklü tır otomobili biçti: 2 yaralı
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Diyarbakır’da otomobile saman yüklü tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 05 EP 907 plakalı saman yüklü tırın şoförü, kavşağı dönerken fark etmediği 31 US 542 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunana 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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