Şanlıurfalı öğrencilerin hayallerindeki üniversite DÜ

Şanlıurfa’da düzenlenen 9. Üniversite Kariyer Günleri Fuarında öğrenciler Dicle Üniversitesi (DÜ) standına yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Üniversite Kariyer Günleri Fuarının 9’uncusu bir alışveriş merkezinde düzenlendi. Türkiye’nin en genç nüfus ortalamasına sahip Şanlıurfa’da her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gören fuarın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Altun, Şanlıurfa il Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, öğrenciler ve veliler katıldı. 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılı tercih dönemi öncesi tanıtım faaliyetlerine devam eden Dicle Üniversitesi de fuara katılarak stant açtı. 50 üniversitenin katıldığı fuarda DÜ’ye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Standa gelerek DÜ Basın ve Halkla İlişkiler Birimi personeli Mehmet Faysal Özdemir ve Kariyer Merkezi personeli Abdullatif Tuncay’dan akademik program, sosyal ve kültürel olanaklar hakkında bilgi alan öğrencilerin büyük çoğunluğu DÜ’nün köklü ve bölgenin en iyi üniversitesi olduğunu belirterek, eğitime ve bilime yaptığı katkılar, akademisyen kadrosunun geniş ve çok iyi olması nedeniyle hayallerindeki üniversite olduğunu söyledi. Standı ziyarete gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi de hukuk fakültesini DÜ’de okumanın ve mezun olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Öğrencilere DÜ’nün çeşitli tanıtıcı materyallerinin hediye edildiği 9. Üniversite Kariyer Günleri Fuarı 3 gün sürdü.