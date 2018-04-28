Sedat Ildız AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı iken 2015 yılında Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına Daire Başkanı olarak atanan Sedat Ildız, AK Parti Diyarbakır Milletvekili aday adayı oldu.Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde...

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı iken 2015 yılında Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına Daire Başkanı olarak atanan Sedat Ildız, AK Parti Diyarbakır Milletvekili aday adayı oldu.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde doğan 49 yaşındaki Ildız, İlk ve ortaokulu burada lise eğitimini ise Konya’da tamamladı. 1994 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Ildız, 1988-1997 yılları arasında Sağlık Bakanlığında görev yaptı. 1997 yılından sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında başta Diyarbakır da olmak üzere ilçe müdürlüğü, şube müdürlüğü, il müdürlüğü görevlerinde bulunan Ildız, Diyarbakır İl Müdür yardımcısı iken 2015 yılında Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına Daire Başkanı olarak atandı. Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Ildız, AK Parti Diyarbakır Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.