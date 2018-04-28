DİYARBAKIR:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:43

Seksenler dizisinin sevilen oyuncuları sevenleriyle bir araya geldi

Türkiye’de sevilerek izlenen Seksenler dizisinin oyuncuları Diyarbakır’da sevenleriyle bir araya geldi.Bir dönem en çok izlenen dizileri arasında yer alan Seksenler dizisinin oyuncuları Faruk Sofuoğlu, Kemal Kuruçay, Kemal Zeydan, Deniz Oral...

Seksenler dizisinin sevilen oyuncuları sevenleriyle bir araya geldi
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Türkiye’de sevilerek izlenen Seksenler dizisinin oyuncuları Diyarbakır’da sevenleriyle bir araya geldi.

Bir dönem en çok izlenen dizileri arasında yer alan Seksenler dizisinin oyuncuları Faruk Sofuoğlu, Kemal Kuruçay, Kemal Zeydan, Deniz Oral ile Yedi Numara dizinin oyuncusu Tuba Erdem ve Sevda dizisinin oyuncusu Ece Müderisoğlu, Diyarbakır’da sevenleriyle söyleşi ve imza töreni düzenledi. Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen alışveriş merkezi kiralama ve yönetimi Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezinde düzenlenen etkinlikte, oyuncular önce kendilerini anlattı daha sonra da sevenlerinden gelen soruları cevapladı.

AVM sponsorluğunda kente geldiklerini ifade eden Faruk Sofuoğlu, tüm sevenlerini pazartesi günü devlet tiyatrosunda oynanacak olan ‘Vay sen misin ben olan?’ adlı oyuna davet etti.
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