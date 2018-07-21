DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:35

Sıcaktan bunalanlara su tankerli çözüm

Diyarbakır’da termometrenin 48 dereceyi bulmasıyla kavrulan çocuklar, çareyi belediyenin su tankerlerinde buldu.Diyarbakır’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşlara serinlemek için farklı yöntem arayışı...

Sıcaktan bunalanlara su tankerli çözüm
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Diyarbakır’da termometrenin 48 dereceyi bulmasıyla kavrulan çocuklar, çareyi belediyenin su tankerlerinde buldu.

Diyarbakır’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşlara serinlemek için farklı yöntem arayışı başlattı. Sur ilçesine bağlı Anzele Parkında çocuklar süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Tehlike tabelasını dikkate almayan çocuklar hem havuza girip serinledi hem de güneşlenmenin keyfini çıkardı. Sıcaktan bunaldıkları için yüzmeye geldiklerini berten Umut Boran, “Yüzmeye geldik, havalar sıcak herkes eğlenmeye geldi. Havuzda yüzüp serinleyeceğiz. Burası tehlikeli değildir, tabelaları boşuna asmışlar, herkes yine de yüzüyor. Her gün geliyor 2 ile 3 saat arası serinleniyoruz” dedi.

Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde bulunan bir kavşakta ise sulama yapan belediye tankeri, sıcaktan bulanan çocukları serinletti. Sıcak havalardan bunalan çocuklar sulama yapan tankerin suyu ile bir nebze de olsa serinlemeye çalıştı. Olayı gören araç sürücüsü renkli görüntüleri çep telefonuna kaydetti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku