DİYARBAKIR:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:14

Silvanlılar Hasuni mağaralarında doyasıya eğlendi

Avrupa’nın farklı ülkeleri ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşayan Silvanlılar, düzenlenen 2 günlük etkinlikle bir araya gelerek hasret giderdi.Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yayın yapan Malabadi Gazetesi tarafından 2014 yılında...

Silvanlılar Hasuni mağaralarında doyasıya eğlendi
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Avrupa’nın farklı ülkeleri ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşayan Silvanlılar, düzenlenen 2 günlük etkinlikle bir araya gelerek hasret giderdi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yayın yapan Malabadi Gazetesi tarafından 2014 yılında başlatılan “Silvanlılar Buluşması” etkinliğinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İhsan Yılmaz’ın düzenlediği etkinlik 2 gün sürdü. Etkinlikte, Avrupa’nın farklı ülkeleri ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşayan Silvanlılar, geldikleri ilçede hasret giderdi. Silvanlılar, ilk önce Şahan Spor Tesislerinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Daha sonra, Gazi İlkokulu, Belediye Camisi, Selahaddin Eyyubi Camisi, Aslanlı Burç, Kulfa Kapısı, Zembilfroş Kalesi, Malabadi Köprüsü ve Hasuni Mağaraları başta olmak üzere ilçenin tarihi mekanlarını gezdirilen Silvanlılar, Hasuni Mağaraları’nda düzenlenecek programda doyasıya eğlendi.

Silvan Farqin Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkanı Mehmet Çeliker, "Bir sosyal etkinlik projesi kapsamında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu tür etkinliklerle ilçenin Kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtımına büyük katkı sunmaktadır. Biz Silvanlılar olarak ta memleketimizin tanıtımını ve sosyal bağlarının güçlenmesi amacıyla bu buluşmalara destek vererek memleketimizin gelişmesinde katkı sunacağız. Önümüzdeki yıl daha büyük bir organizasyonla Silvan’da bir festivalin yapılması için diğer derneklerimizle birlikte karar alarak çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız. Memleketimiz ve insanlarımız için hayırlı olsun" dedi.

Hasuni Mağaraları’nda düzenlenen eğlence programında davetlilere çiğköfte ikram edildi, yerel sanatçılar Koçer, Murat, Berat Gülli sahne aldı.

Etkinliği düzenleyen İhsan Yılmaz, "Silvan buluşmamıza katılan tüm Silvanlı hemşerilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sosyal medya üzerinde bir araya gelmiş Silvan’a gönül veren insanlar olarak Silvan’ın kalkınması ve Silvan’ın turizm anlamında tanıtılması için tüm enerjimizi harcayacağız. Bizleri yalnız bırakmayan Silvan Farqin Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Çeliker, bizlerden desteklerini esirgemeyen işadamı İkram Yücedağ ve Şehmus Karadaş’a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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