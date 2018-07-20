Silvanlılar ilçede buluşuyor

Avrupa’nın farklı ülkeleri ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşayan Silvanlılar, düzenlenecek bir etkinlikle ilçeye gelerek hasret giderecek.

Avrupa’nın farklı ülkeleri ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşayan Silvanlılar, düzenlenecek bir etkinlikle ilçeye gelerek hasret giderecek.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yayın yapan Malabadi Gazetesi tarafından 2014 yılında düzenlenen ’Silvanlılar Buluşması’ etkinliğinin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. 1980 ve 1990 yılları arasında Silvan’dan göç eden Silvanlılar, bir araya gelip yılların hasretini ve özlemini giderecek. Malabadi Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni İhsan Yılmaz’ın sosyal medya üzerinde başlatmış olduğu "Silvanlılar Silvan’da Buluşuyor" etkinliği 2 gün sürecek.

2014 yılında gerçekleştirilen Silvanlıların buluşma etkinliğinin bu yıl üçüncüsü düzenlenecek. Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde başlatılan Silvan dışında yaşayan Silvanlıların ilçede buluşması etkinliğinde Avrupa’nın farklı ülkeleri ve Türkiye’nin değişik illerinde yaşayan Silvanlılar, yıllar sonra memleketlerine gelerek hasret giderecek. Avrupa’nın farklı ülkelerinde ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşayan yüzlerce Silvanlı, Cumartesi ve Pazar günü ilçede bir araya gelerek 2 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Silvanlılar, ilk önce Şahan Spor Tesislerinde düzenlenecek kahvaltıda bir araya gelecek. Heyet, Silvan tarihi mekanları, piknik ve park bahçelerini gezerek vatandaşlarla bir araya gelerek hasret giderecek.

Gazi İlkokulu, Belediye Camii, Selahaddini Eyyubi Camii, Aslanlı Burç, Kulfa Kapısı, Zembilfroş Kalesi, Malabadi Köprüsü ve Hasuni Mağaraları başta olmak üzere ilçenin tarihi mekanlarını gezecek olan heyet daha sonra Hasuni Mağaralarında düzenlenecek programa katılacak.