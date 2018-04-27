DİYARBAKIR:
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27 Nisan 2018 Cuma 10:48

Sur Belediye Başkan Yardımcısı Erden milletvekili adaylığı için istifa etti

Diyarbakır’ın Sur Belediye Başkan Yardımcısı Ensari Erden AK Parti’den Diyarbakır milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.Sur Belediye Başkan Yardımcısı Ensari Erden, 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde Diyarbakır’dan...

Sur Belediye Başkan Yardımcısı Erden milletvekili adaylığı için istifa etti
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Diyarbakır’ın Sur Belediye Başkan Yardımcısı Ensari Erden AK Parti’den Diyarbakır milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Sur Belediye Başkan Yardımcısı Ensari Erden, 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde Diyarbakır’dan AK Parti milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Diyarbakır’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Sur Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü ve son olarak belediye başkan yardımcılığı görevlerini yürüten Erden, bundan sonraki süreçte memleketi ve halkı adına, bu yöreden bir birey olarak hizmet etmenin kendisini onurlandıracağını belirterek, “Amacımız hizmet ve millettir. Bu görev kime nasip olursa olsun peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır’ ı hak ettiği yere getirmesi konusunda gerekli özveriyi göstermelidir. Artık bu kadim şehrin turizmle, sanayi ile sanatla anılmasını istiyoruz. Bu nedenle bugün itibari ile büyük bir sevgi ve gururla yürütmüş olduğum Sur Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevimden 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak amacıyla istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.
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