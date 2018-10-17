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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:21

TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 0 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Niğde Anadolu Futbol Kulübüne sahasında 1-0 mağlup oldu.Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan 33. dakikasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta...

TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 0 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1
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TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Niğde Anadolu Futbol Kulübüne sahasında 1-0 mağlup oldu.

Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan 33. dakikasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Enis’in ortasında Musa Caner gelişine nefis vurarak topu ağlara yolladı: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında her eki takım adına gelişen ataklar sonuç getirmeyince karşılaşma Niğde Anadolu Futbol Kulübünün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın karnesi

Yer: S.S Tesisleri

Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, İlker Aytan xx, Hüseyin Kıvanç xx

Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu xx, İlyas Akan xx, Yiğitcan Gölboyu xx, Oğuz Çetinkaya xx, Volkan Geyik xx, Mansur Çalar xx, Barış Ataş xx, Umut Koçin xx, Mehmet Sıddık İstemi xx, Nezir Özer xx (Dk. 75 Emre Tekin x), Muhammet Yılmaz xx

Niğde Anadolu Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Enis Durak xx, İsmail Güven xx, Süleyman Güneş xx (Dk. 76 Fatih Aktay x), Kahraman Demirtaş xx, Olcay Turhan xx (Dk. 75 İbrahim Ferdi x), Musa Caner Aktaş xx, Gökcan Gelmen xx, Mert Çakar xx (Dk. 88 Selçuk Öztürk ?), Rda Hilmi Şengül xx

Sarı kartlar: Muhammet Yılmaz, Yiğitcan Gölboyu (Amed Sportif Faaliyetler), İsmail Güven, Kahraman Demirtaş, Kadem Demirtaş (Niğde Anadolu FK)

Gol: Musa Caner Aktaş (Dk. 33) (Niğde Anadolu FK)
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