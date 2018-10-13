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13 Ekim 2018 Cumartesi 16:19

TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Serik Belediyespor’u sahasında 2-1’lik sonuçla mağlup etti.Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmanın, 45. dakikasında Diyarbekirspor, 1-0 öne geçti. Organize gelişen atakta Aykut pasını...

TFF 3. Lig
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TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Serik Belediyespor’u sahasında 2-1’lik sonuçla mağlup etti.

Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmanın, 45. dakikasında Diyarbekirspor, 1-0 öne geçti. Organize gelişen atakta Aykut pasını Mustafa’ya verdi. Mustafa da topuk pasıyla boştaki Tolga’yı gördü. Tolga yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0

Bu golün ardından hakem Gürcan Kosova, ilk yarının bitiş düdüğünü çaldı.

Diyarbekirspor, müsabakanın ikinci bölümüne de etkili başlayan taraf oldu. Diyarbekirspor, 59.dakikada skoru 2-0 yaptı. Serik Belediyespor savunması inanılmaz bir hata yaptı. Presle topu kapan Aykut kaleci ile karşı karşıya kaldı ve yerden vuruşla topu ağlara yolladı:2-0

82. dakikada Volkan ceza alanı içinde Saffet tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi. Volkan atışı gole cevirdi: 2-1

Maçın karnesi

Yer: S.S Tesisleri

Hakemler: Gürcan Kosova xx, Tolga Dede xx, Mesut Hakalmaz xx

Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün xx, Saffet Gurur Yazar xx, Emre Tosun xx, Özgür Kedikli xx (Dk. 77 Sedat Dursun x), Mustafa Aydoğdu xx, Gökhan Ünver xx, Umut Dilek xx, Gökhan Köseoğlu xx, Fikret Topaloğlu xx, Aykut Çift xxx (DK. 73 Emre Pehlivan x), Tolga Şahin xxx (Dk. 89 İbrahim Has ?)

Serik Belediyespor: Cemal Can Düzce xx, Erdal Pekdemir xx (Dk. 61 Çağlar Özel x), Kaan Dorak xx, Taner Çekiç xx, Samet Alp xx, Muhammet Ali Aydın xx, Ahmet Teker xx, Burçin Yüksel xx, Erdi Taşkent xx, Atakan Cangöz xx, Volkan Serim xx

Sarı kartlar: Özgür Kedikli, Saffet Gurur Yazar (Diyarbekirspor), Volkan Serim, Burçin Yüksel (Serik Belediyespor)

Goller: Tolga Şahin (Dk. 45), Aykut Çift (Dk. 59) (Diyarbekirspor), Volkan Serim (Dk. 82 P.A) (Serik Belediyespor)
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