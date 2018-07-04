Toplu taşıma araçlarında klima denetimleri sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kent ulaşımında yer alan toplu taşıma “minibüs ve özel halk otobüsü” araçlarında klima denetimlerine devam ediyor. Toplu taşıma araçlarında klima çalıştırmayıp mevzuat dışı hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşların, toplu taşıma “minibüs ve özel halk otobüsü” araçlarını sorunsuz şekilde kullanabilmeleri amacıyla klima denetimlerini sıklaştırdı. Klima denetimleri 24 kişilik 12 gündüz 12 akşam saatlerinde olmak üzere 2 ayrı ekip tarafından yürütülüyor. Resmi zabıta kıyafeti dışında sivil giyimli görevlilerde denetimlerde yer alıyor. Her gün kentin farklı semtlerinde yer alan duraklarda denetimlerine devam eden Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, mevzuat dışı hareket eden toplu taşıma araçlarını kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yapılan klima kontrollü dışında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, araçların temizliği, güzergâh ve vatandaşların araçlarla ilgili şikayetleri de dikkate alıyor. Klima çalıştırmayan ve hijyen bakımından eksiklikleri olan toplu taşıma araçlarına cezai işlem uygulanıyor. Toplu taşıma araçlarında klima kontrollerine yaz ayları boyunca kentin farklı noktalarında periyodik olarak devam edecek olan Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyarıda bulunarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle toplu taşıma araçlarının taşımacılığı sorunsuz şekilde yerine getirmesi için araçların klimalarını çalıştırıp kurallara uymalarını istedi.