Toplu taşıma temsilcileri Başkan Atilla ile görüştü

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Abdülkadir Yentürk ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile makamında görüşerek toplu taşımadaki sorunları görüştü.Diyarbakır...

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Abdülkadir Yentürk ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile makamında görüşerek toplu taşımadaki sorunları görüştü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, farklı meslek sektörleri temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Abdülkadir Yentürk, Sendikanın İl Başkanı Servet Can, Balıkçılarbaşı Minibüs Kooperatifi Başkanı Kasım Çapar, Dağkapı - Dicle Üniversitesi Minibüs Kooperatifi Başkanı Vecdin Çoklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede toplu taşımadaki sorunlar, toplu taşıma araçları şoförlerine eğitimler, seminerler ve kursların verilmesi konuları görüşüldü.

Toplu taşımadaki sorunları çözüme kavuşturmak için vatandaşların görüşünü alarak hareket ettiklerini belirten Başkan Atilla, toplu taşıma işverenlerinin taleplerini de değerlendirerek ortak paydada buluştuklarını söyledi. Başkan Atilla, "Her gün toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın daha konforlu ve rahat bir şekilde seyahat etmesi için Büyükşehir Belediyesi gerekli tedbirleri alıyor. Şoförlerin iş etiğine uygun davranmasını önemsiyoruz. Bunun için şoförlere gerekli eğitimler ve kurslar verilecek. Toplu taşımada kaliteyi arttırmak amacıyla sektörün temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduk. Hemşerilerimizin istekleri doğrultusunda toplu taşımada standardı yükseltiyoruz" diye konuştu.

Yentürk ise, Başkan Atilla’nın kent için özverili bir şekilde çalıştığını vurgulayarak toplu taşımada sorunların Başkan Atilla’nın çabasıyla çözüme kavuştuğunu söyledi.