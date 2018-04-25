DİYARBAKIR:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:22

Turizm Haftası’nda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle kent turizmine katkı sağlamak amacıyla Diyarbakır Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 48 öğrencisine yönelik etkinlik düzenledi.Her yıl...

Turizm Haftası'nda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle kent turizmine katkı sağlamak amacıyla Diyarbakır Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 48 öğrencisine yönelik etkinlik düzenledi.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan Turizm Haftası nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm Şube Müdürlüğü, Diyarbakır Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi. Kent turizmine katkı sunmak hedefiyle düzenlenen etkinliğe 48 öğrenci ile birlikte 4 eğitmen katıldı. Toplu taşıma araçlarıyla okullarından alınan öğrenciler, kentte turizm alanında faaliyet yürüten işletmelerle buluşturuldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait profesyonel ve kokartlı turizm rehberleri tarafından kente faaliyet yürüten otellere yapılan ziyarette otel yetkilileri turizm ile gelecek kariyer planlaması hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Otellerin tüm bölümlerinin tanıtımının yapılmasının ardından öğrencilere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Tarihi mekanlara gezi düzenlendi.

Yapılan otel ziyaretlerinden sonra kentin tarih, kültür ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan Suriçi’ne gezi düzenlendi. Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı gezide öğrenciler, Ongözlü Köprü, Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi, İçkale ile farklı alanları gezme ve yakından tanıma fırsatı buldu.
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