'Türkiye seçimden güçlenerek yoluna devam edecektir'

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili aday adaylığını açıklayan Fettah Şeker, erken seçimin isabetli olduğunu ve Türkiye’nin bu seçimden güçlenerek çıkacağını söyledi.

Diyarbakır’da erken seçim hem vatandaşı hemde aday adaylarını heyecanlandırdı. Vatandaşlar destekledikleri aday adaylarının listeye alınması için çalışmalarını sürdürürken, aday adayları da yoğun bir tempo ile ulaşabilecekleri insanlara projelerini anlatmaya devam ediyor. AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adaylığını açıklayan mimar Fettah Şeker, seçimin erkene alınmasının bir çok oyunu boşa çıkardığını ve yerinde bir karar olduğunu söyledi. Çalışmaları kapsamında vatandaşların taleplerini dinleyen Şeker, "Cumhurbaşkanımız ülkemiz üzerine oynanan oyunların farkında olduğu için seçimi erkene aldı. Seçimin erkene alınması bir çok oyunu bozduğu gibi, bu seçimler Türkiye’yi daha da güçlendirecektir. Ben inanıyorum ki Türkiye bu seçimlerden güçlü bir şekilde çıkarak yoluna devam edecektir. Öncelik olarak bütün aday adaylarının aday olması için değil, Ak Parti için çalışmaları ve bu davayı geniş kitlelere tanıtmaları gerekiyor. Biz aile olarak Ak Parti kurulduğu günden bu yana bu davaya hizmet ediyoruz. Bu hizmetten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. bence seçimler tam zamanında yapılıyor. Şimdi zaman birlik olma zamanıdır. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında duracağımızı gururla söylemek istiyorum. Ailem ile birlikte bütün gücümüzle Cumhurbaşkanımızın bu seçimde zafer ile çıkması için çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk turda seçildiğinde dünyaya Türkiye cumhuriyetinin tek devlet, tek vatan, tek millet olduğu bir kez daha kanıtlanacaktır. Güçlü bir ülke olduğumuz dünyaya dünyaya yeniden duyurulacaktır. Bu seçimin sonucu ekonomik, politik ve diplomatik açısından çok önemlidir. Şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.