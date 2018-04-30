DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:27

"Türkiye seçimden güçlenerek yoluna devam edecektir"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili aday adaylığını açıklayan Fettah Şeker, erken seçimin isabetli olduğunu ve Türkiye’nin bu seçimden güçlenerek çıkacağını söyledi.Diyarbakır’da erken seçim hem vatandaşı...

'Türkiye seçimden güçlenerek yoluna devam edecektir'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili aday adaylığını açıklayan Fettah Şeker, erken seçimin isabetli olduğunu ve Türkiye’nin bu seçimden güçlenerek çıkacağını söyledi.

Diyarbakır’da erken seçim hem vatandaşı hemde aday adaylarını heyecanlandırdı. Vatandaşlar destekledikleri aday adaylarının listeye alınması için çalışmalarını sürdürürken, aday adayları da yoğun bir tempo ile ulaşabilecekleri insanlara projelerini anlatmaya devam ediyor. AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adaylığını açıklayan mimar Fettah Şeker, seçimin erkene alınmasının bir çok oyunu boşa çıkardığını ve yerinde bir karar olduğunu söyledi. Çalışmaları kapsamında vatandaşların taleplerini dinleyen Şeker, "Cumhurbaşkanımız ülkemiz üzerine oynanan oyunların farkında olduğu için seçimi erkene aldı. Seçimin erkene alınması bir çok oyunu bozduğu gibi, bu seçimler Türkiye’yi daha da güçlendirecektir. Ben inanıyorum ki Türkiye bu seçimlerden güçlü bir şekilde çıkarak yoluna devam edecektir. Öncelik olarak bütün aday adaylarının aday olması için değil, Ak Parti için çalışmaları ve bu davayı geniş kitlelere tanıtmaları gerekiyor. Biz aile olarak Ak Parti kurulduğu günden bu yana bu davaya hizmet ediyoruz. Bu hizmetten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. bence seçimler tam zamanında yapılıyor. Şimdi zaman birlik olma zamanıdır. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında duracağımızı gururla söylemek istiyorum. Ailem ile birlikte bütün gücümüzle Cumhurbaşkanımızın bu seçimde zafer ile çıkması için çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk turda seçildiğinde dünyaya Türkiye cumhuriyetinin tek devlet, tek vatan, tek millet olduğu bir kez daha kanıtlanacaktır. Güçlü bir ülke olduğumuz dünyaya dünyaya yeniden duyurulacaktır. Bu seçimin sonucu ekonomik, politik ve diplomatik açısından çok önemlidir. Şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku