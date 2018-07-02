DİYARBAKIR:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:46

TÜRSAB’TAN Diyarbakır’da sıkı denetim

TÜRSAB Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulu tarafından kaçak tur düzenleyen firmalara yönelik denetimler başlatıldı.TÜRSAB Diyarbakır Bölgesel Yürütme Kurulunca düzenlenen denetimler turizm sezonunun hareketlenmesiyle hız kazandı. Diyarbakır...

TÜRSAB'TAN Diyarbakır'da sıkı denetim
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TÜRSAB Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulu tarafından kaçak tur düzenleyen firmalara yönelik denetimler başlatıldı.

TÜRSAB Diyarbakır Bölgesel Yürütme Kurulunca düzenlenen denetimler turizm sezonunun hareketlenmesiyle hız kazandı. Diyarbakır ve il ve ilçelerinde belgesiz, kaçak olarak faaliyet gösteren kişi/kuruluşlara karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Diyarbakır’da işletme belgesi bulunmayan kaçak seyahat acentesi faaliyeti gösteren 4 işyeri kapatıldı. TÜRSAB Diyarbakır Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, 2017 yılında 130 tur operatörlerine denetim yapıldığını belirterek, 2018 yılının ilk yarısında ise 70 tur operatörlerine yönelik denetim gerçekleştiğini söyledi.

Bunların yanı sıra kent merkezinde bulunan seyahat acentelerine yönelik denetimlerde devam ettiğini açıklayan Akyıl, “Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ile birlikte kent merkezinde işletme belgelisi bulunmayan işyerlerine yönelikte devam etmektedir. Diyarbakır’da işletme belgesi bulunmayan kaçak seyahat acentesi faaliyeti gösteren 4 iş yeri de kapatıldı. Turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte Diyarbakır sınırları içerisinde yapılacak olan otobüslü turlar ile ilgili denetimlere aralıksız devam edilecektir” dedi.

“Elim kazalar yaşanmasın”

Seyahat acentesi belgesi olmayan kişilerin asla tur düzenlemesinin mümkün olmadığını, yasalar çerçevesinde görev bölgelerindeki denetimler ile buna müsaade etmeyeceklerini ifade eden Akyıl, “Geçtiğimiz yıl Marmaris’te yaşanan elim kaza ve benzerlerinin tekrar etmemesi için denetimlerimizi sıklaştıracağız. Ayrıca sosyal medya üzerinden ilan gerekli duyurularımızı yaparak acente belgesi olmayan kişi veya işyerlerinden asla tur satın almamalıdır. Tur yapma yetkisi sadece TÜRSAB belgeli üye seyahat acentelerinindir” diye konuştu.
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