DİYARBAKIR:
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14 Ekim 2018 Pazar 11:47

Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı Diyarbakırlılarla buluştu

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, Diyarbakırlı sevenleriyle buluştu.5 Ekim’de vizyona giren ve muhteşem kadrosuyla izleyicileri hem güldüren hem ağlatan “Babamın Ceketi” filmi yönetmeni ve oyuncusu Müfit Can Saçıntı Diyarbakırlı...

Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı Diyarbakırlılarla buluştu
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Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, Diyarbakırlı sevenleriyle buluştu.

5 Ekim’de vizyona giren ve muhteşem kadrosuyla izleyicileri hem güldüren hem ağlatan “Babamın Ceketi” filmi yönetmeni ve oyuncusu Müfit Can Saçıntı Diyarbakırlı sevenleriyle buluştu. Diyarbakır Forum AVM’de severleriyle söyleyişi yapıp, fotoğraf çeken Saçıntı, filmi de vatandaşlarla birlikte izledi. Diyarbakır’a ilk defa geldiğini ve Diyarbakırlıların misafirperverliğini çok beğendiğini aktaran ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, “Diyarbakır’a ilk gelişim, çok güzel buldum özellikle Sur bölgesini, çok hızlı gezme fırsatım oldu. Çok hızlı olmasına rağmen çok beğendim bide yavaş gezersem çok daha beğenecektim bir dahaki geldiğimde yavaş gezmeyi hayal ediyorum. Sur iyi korunmuş korunmaya da devam ediyor. Dört Ayaklı Minare, Hevsel Bahçeleri, hepsi dünya çapında biliniyor. Şu ana kadar görmemem bir ayıptı, bu ayıbı 50 yaşımda gidermiş oldum” dedi.

Filmin, işsizlik yüzünden evlenemeyen ve üniversite bitirmiş bir gencin babasıyla çatışmasının anlattığının görüldüğünü ancak aslında eski değerlerin ve yeni değerlerin çatışmasını anlattığını dile getiren Saçıntı, “Eskiden, ‘En büyük servet dürüstlüktür’ deniliyordu. Şimdi ise, ‘Dürüstlük en büyük enayiliktir’ deniyor. Bunun gibi her şeyin para olduğu günümüzde, eski değerlerle paraya tabir edilen yeni değerlerin çatışmasını anlatıyor. Tabi bunları güldürerek anlatmaya çalışıyoruz bu ciddi meseleleri işin içinde diğer filmlerimizde farklı olarak bu sefer aksiyon, aşk, drama var. Filme gidenler çok beğeniyor ama giden çok yok sağlık olsun neden öyle oldu bilmiyoruz ama bizim için önemli olan gidenlerin çok beğenmesi ama giden daha çok olsaydı daha çok sevinirdik çünkü yeni filmler çekmek için güç bulurduk. Diyarbakır insanının sıcaklığı, konuk severliği imza ve söyleyişte bugün bol bol yaşadım. Bunu düzenleyen Form Diyarbakır AVM’ye çok teşekkür ediyorum beni Diyarbakır sevenlerimizle buluşturduğu için. Bir daha geleceğim, daha yavaş gezeceğim, meşhur ciğer kebabını yiyeceğim” diye konuştu.
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