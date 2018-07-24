DİYARBAKIR:
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24 Temmuz 2018 Salı 15:55

Vergi affında son günlere girildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununda son günlere girildiğini belirterek, vatandaşların fırsatı değerlendirmesi çağrısında bulundu.18 mayısta...

Vergi affında son günlere girildi
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununda son günlere girildiğini belirterek, vatandaşların fırsatı değerlendirmesi çağrısında bulundu.

18 mayısta başlayan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu, devlete borcu olan vatandaş için önemli fırsatlar ortaya çıkardı. Buna göre isteyen vatandaşlar SGK, vergi ve trafik cezaları borçlarını hem 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde yapılandırabilecek hem de peşin olarak ödeyip cazip imkanlardan faydalanabilecek. Konu ile ilgili bilgi veren SGK Diyarbakır İl Müdürü Merttir, uygulamayla idari para cezası asıllarının yüzde 50’sinin silineceğini kalan yüzde 50 üzerinden Yİ-ÜFE’nin hesaplanacağını söyledi. Merttir, “Hesaplanacak prim borçlarının ana parası ile Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçiliyor. 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçiliyor. İlk taksit veya peşin ödeme Ağustos ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Yapılandırma yapıldıktan sonra borcu yoktur yazısı alınarak ihalelere girilebilir. Teşvik kanunlarından yararlanılarak indirimli prim ödeme imkanı doğacaktır. İcra, haciz ve ödeme emri gibi cebri tahsil yollarından kurtulma imkanı olacaktır. Yapılan ödemeler nispetinde daha önceki hacizlerin kaldırılması imkanı olacaktır. Desteklerden yararlanma imkanı olacaktır” dedi.

18 Mayıs’ta başlayan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamındaki başvurular, 31 temmuzda sona erecek.
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