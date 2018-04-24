DİYARBAKIR:
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24 Nisan 2018 Salı 17:13

Yenişehir Belediyesi park bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm parkların bakım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Yenişehir Belediyesi, parklarda yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara daha keyifli...

Yenişehir Belediyesi park bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi
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Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm parkların bakım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi, parklarda yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara daha keyifli ve rahat vakit geçirecekleri yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, park ve yeşil alanlardaki çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmaları devam ederken bir taraftan da parklardaki bakım onarım çalışmaları da hız verdi. Ekipler ilçe genelindeki parklardaki eskiyen, yıpranan, kırılan bankları ve kamelyaları onarma, yenileme çalışmaları yaptı. Ayrıca vatandaşların isteği doğrultusunda kamelya ve bankları eksik olan parklarda da oturma alanları oluşturulacağı belirtildi.
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