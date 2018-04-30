Yenişehir’de kadınlara eğitim

Yenişehir Belediyesi Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki kadın kursiyerlere Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından “Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Eğitimi” verildi.KADEM tarafından, ihtiyaç sahibi kadınların...

Yenişehir Belediyesi Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki kadın kursiyerlere Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından “Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Eğitimi” verildi.

KADEM tarafından, ihtiyaç sahibi kadınların kendilerine uygun yardımlara doğru erişimlerini sağlayarak, devletin farklı kurumlarının kadınlara yönelik yardım yöntemleriyle ilgili farkındalıklarını artırmak için “Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Eğitimi” veriyor. Bu çerçevede Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde kursiyerlere katılımı ile program düzenlendi.