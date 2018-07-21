DİYARBAKIR:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:06

Yenişehir’de temizlik seferberliği devam ediyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ortak yürüttükleri bir çalışma ile Üçkuyular, Toplu Konu Mahallelerinde refüj ve ara sokaklardaki kirli atıkların, çöplerin...

Yenişehir'de temizlik seferberliği devam ediyor
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Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ortak yürüttükleri bir çalışma ile Üçkuyular, Toplu Konu Mahallelerinde refüj ve ara sokaklardaki kirli atıkların, çöplerin ve yabani otların temizliğine devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ‘Gezici Temizlik Ekibi’ her gün farklı bir mahallede yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Üçkuyular Mahallesi’nde temizlik çalışmalarına başladı. Üçkuyular Mahallesinde yürütülen çalışmalar kapsamında refüj yeşil alan temizliği, kaldırım temizliği yapıldı. Titizlikle toplanan çöpler daha sonra araçlarla toplanarak çöp toplama tesisine nakledildi.

Yenişehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise refüjler ve mahallenin muhtelif yerlerinde bulunan yeşil alanlarda temizlik çalışmalarını yürüttü. Yeşil alanlardaki yeşilliklerin budanması ve buradaki yabani otların temizlenmesi ile devam etti.

Vatandaşların temizlik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, özellikle ana yolları kullanan bazı sürücülerin çöplerini araçlarından yollara saçtıklarını belirterek, vatandaşların Yenişehir Belediyesi’ne yardımcı olmalarını ve bu konuda duyarlı olmalarını rica etti.
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