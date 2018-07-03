Yenişehir’de yeni imar yollar açılmaya devam ediyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatları doğrultusunda Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin birçok noktada yürüttüğü çalışmalarda, ilçedeki ulaşım...

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatları doğrultusunda Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin birçok noktada yürüttüğü çalışmalarda, ilçedeki ulaşım ağını genişletmek ve kent içi ulaşım ağına yeni soluk getirmek amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerde bulunan mahallelere yeni imar yolları açarak ilçeyi genişletmeye devam ediyor. Açılan yeni imar yolları ile mahallenin gelişmesine, konutlaşmasına ve büyümesine olanak sağlanıyor. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Yol Altı Mahallesi’nde yer alan Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın yeni hizmet binası yakınındaki yeni imar yolu açma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Hacı Cebe ve Yaşar Aktan, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.