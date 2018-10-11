DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 10:51

Yenişehir’de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri, yol kavşakları, trafik ışıkları, işlek caddeler ve halkın kalabalık olduğu yerlerde, halkın manevi duygularını sömürerek haksız kazanç sağlayan dilencilere...

Yenişehir'de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri, yol kavşakları, trafik ışıkları, işlek caddeler ve halkın kalabalık olduğu yerlerde, halkın manevi duygularını sömürerek haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik sürdürdüğü operasyonlar devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından trafikteki vatandaşları rahatsız eden dilenci ve cam silici çocuklara daha hızlı müdahale edebilmek için oluşturulan Gingerlı Zabıta Ekibi trafiğin yoğun olduğu yerlerde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yol kavşakları, işlek caddeler ve halkın kalabalık olduğu yerleri mesken tutan dilencileri bir bir yakaladı. Zabıta Amirliğine götürülerek haklarında tutanak tutulan dilencilere dilenmenin tekrar etmesi durumunda ise cezai işlemin uygulanacağı uyarısında bulunuldu. Daha önceden uyarılmalarına rağmen vatandaşları rahatsız eden dilenciler zabıta ekiplerimizce tekrar yakalanarak, üst aramasının yapılmasının ardından kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku