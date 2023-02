Doğa Yürüyüşü ve Hara Gezisinde Unutulmaz Anlar Yaşandı

TAKİP ET

2022-2023 Eğitim-Öğretim Döneminin yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerine ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi bu kez de ‘Hara Gezisi ve Doğa Yürüyüşü’ düzenledi.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün de destekleriyle gerçekleşen aktivitelere yoğun ilgi gösteren gençler ve çocuklar, keyifli olduğu kadar heyecanlı anlar yaşadılar. Etkinliklere aileleriyle birlikte katılarak Sultansuyu’nun temiz ve güzel ortamında bol bol oksijen depolayan çocuklar, özel alanlarda yetiştirilen atlara büyük ilgi gösterdiler.

Katıldığı çok sayıda yarışmada şampiyonluğu bulunan Özgünhan isimli atın gösterisini dikkatlice takip eden çocuklar daha sonra kendileri için özel olarak ayarlanan alanda atlara binip unutulmaz anlar yaşadılar. Çalınan hareketli şarkılarla birlikte halaylar çekip gönüllerince eğlenen çocuklara ve diğer katılımcılara etkinlikler sonunda çay, kahve ve yemek ikramında bulunuldu.

Soğuk havaya rağmen renkli ve keyifli anların hâkim olduğu etkinliklerde çocukları yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Numan Özcan, “Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla çocuklarımıza yönelik yarı tatil hediyelerimize bugün bir yenisini daha ekledik. Malatya’nın tarihi yerlerinden olup, dünyaca atların yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde düzenlediğimiz ‘Hara Gezisi ve Doğa Yürüyüşü’ etkinliğimize çocuklarımızın ve ailelerinin gösterdiği yoğun ilgi bizleri mutlu etti. Çocukların ve gençlerin sosyal, kişisel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunan gençlik yatırımlarını her zaman ön plana alan bir belediye olarak bu tür doğa yürüyüşlerimiz ve aktivitelerimizle genç neslimizin sosyalleşmesine önem veriyoruz. Gençlik yatırımlarımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Merkezimiz tarafından farklı ödüllere layık görülmesi bizleri hem gururlandırmakta hem de yeni hizmetler için teşvik etmektedir. İlçemizin dört bir tarafında hizmete sunduğumuz spor tesislerimizle, açtığımız sosyal ve sportif kurslarımızla ve bu tür aktivitelerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin hem bugünlerine hem de yarınlarına hizmet ediyoruz. Bugünde yine bir yarıyıl tatil hediyesinde gençlerimizle, çocuklarımızla bir aradayız. Havası ve iklimiyle kendisine has güzelliklere sahip Sultansuyu’nda düzenlediğimiz doğa yürüyüşümüzle birlikte adımlarımızı sağlıklı yaşam için attık. Beklentilerin üzerinde oluşan bir ilgi ve katılım altında gerçekleşen sağlıklı yaşam yürüyüşümüzün ardından çocuklarımızı dünyaca ünlü atlarımızla buluşturup farklı bir deneyim yaşamalarını sağladık. Çocuklarımızın atlara olan merakı ve sevgisi bizleri çok fazla mutlu etti. Yarıyıl tatilinde olan çocuklarımız oyunlar oynayıp kendi aralarında güzel vakit geçirdiler. Soğuk havaya aldırış etmeden gönüllerince eğlenip tatilin tadını çıkartan çocuklarımızın oluşturduğu bu güzel tablo her şeyden kıymetlidir. Bütün etkinliklerimizde olduğu gibi bugünkü bu programda da bizleri yalnız bırakmayan tüm çocuklarımıza ve aile fertlerine teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımıza güzel bir eğitim dönemi temenni ediyoruz. Bizleri ve çocuklarımızı güzel bir ortamda ağırlayan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğümüze ve çalışanlarına ise gösterdikleri misafirperverlik içinde Belediye Başkanımız adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Hareketli ve coşku dolu anların yaşandığı etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Esin Tanrıverdi ise, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze bu güzel ve faydalı etkinlikten dolayı öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yarıyıl tatilinde olan çocuklarımızın zamanlarını faydalı ve güzel geçirmelerine destek olmak adına düzenlenen bu tür etkinlikleri sık sık düzenliyoruz. Bugün burada gerçekten çok güzel bir tablo oluştu. Doğa yürüyüşü, atların özel gösterileri ve diğer sosyal etkinliklere çok büyük rağbet gösteren çocuklarımızın yaşadıkları mutluluk her şeyden önemlidir. Çocukları her zaman ön plana alan, genç neslin en güzel şekilde yetişmesi için farklı alanlarda yatırımlar yapıp, toplumda farkındalık oluşturan hizmetler üretmeye özen gösteriyoruz. Ailelerimizin de çocuklarını sportif ve sosyal etkinliklere katılmalarını teşvik etmeleri ve onlarla birlikte bu tür aktivitelerde yer almaları etkinliklerin daha renkli ve coşkulu geçmesini sağlıyor. Bütün ailelerden ricamız çocuklarımızı sosyal ve sportif etkinliklere mutlaka yönlendirelim, çocuklarımızın sosyal yönlerini mutlaka güçlendirelim. Çok güzel bir ortamın oluştuğu hara gezisi ve doğa yürüyüşünde emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyoruz.” şeklinde konuştu.