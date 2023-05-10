Doğal hayatı koruma vakfı üyelerinden Başkan Gürkan'a ziyaret

Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli Tarım ve Orman Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile birlikte vakfın yurt içi ve yurt dışı üyelerinden oluşan kalabalık bir heyet Başkan Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Ziyarette, deprem sonrasında Malatya’da doğal hayatı korumayla ilgili yapılacak olan çalışmalarla birlikte vakıf çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli, “Tarım alanlarının yeniden ayaklanabilmesi için tarım köyleri kurabilir miyiz noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Organik tarımın artırılması için neler yapabilir ayrıca başka birçok projemiz ve yatırımlarımız gündemde” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, “Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Başkan ve üyelerini Malatya’da ağırlamaktan büyük bir onur duymaktayım. İstanbul’da yapmış olduğumuz toplantıda bilgi transferi açısından, bilgi alışverişi açısından tecrübe paylaşımı açısından güzel ve olumlu bir ortamdı. Depremden etkilenmiş Hatay Belediye Başkanımızın yaşadıklarını ifade etmiş olması, Adıyaman Belediye Başkanımızın deprem tecrübelerini anlatmış olması gerek Prof. Dr. Naci Görür hocamızın çalıştaydaki sunumları gerekse de bizlerin paylaşmış olduğu konular olsun verimli bir çalıştaydı. Böyle bir çalıştay düzenlediğiniz için Aslı hanıma ve vakıf üyelerine teşekkür ediyoruz. Hassasiyetinizden ve bu ziyaretinizden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca bundan sonra doğal hayatı koruma noktasında neler yapabiliriz bununla ilgili de fikir alışverişinde bulunuruz. İnşallah bundan sonra birlikte aynı platformda aynı ortamda çalışma imkânını daha geniş alanlarda devam ettiririz” ifadelerini kullandı.