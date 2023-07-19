Doğalgaz tamamlandı asfalt yapımı başladı

Battalgazi Belediyesi alt yapısı biten mahallelerde sıcak asfalt çalışması başladı. Doğalgaza kavuşan ve alt yapısı tamamlanan Hanımınçiftliği Mahallesi’nde Fen İşleri ekipleri 3 kilometrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için planlanan program dâhilinde yol çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alt yapı çalışması tamamlanan Hanımınçiftliği Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Evliyaoğlu Caddesi ve Gülderen Sokak’ta 3 kilometrelik sıcak asfalt serimi yapılırken, çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Doğalgaza kavuşan ve alt yapıyla ilgili sorunları giderilen mahallede yapılan asfalt çalışmasıyla yollardaki konfor da arttı. Son dönemde mahalleye yapılan milyonluk çalışmalar mahalleliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Asfalt çalışmasını inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçe genelinde asfalt çalışması yapıldığını ve yolları bozulan mahallelerde yama ile beraber asfaltlama yaptıklarını aktardı. Başkan Güder, “Bölgelerimiz arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaya Battalgazi Belediyesi olarak devam ediyoruz. Hanımınçiftliği Mahallemizde doğalgaz konusunda ciddi sorun ve problemler vardı. Doğalgaz çalışmalarımızı geçen yıl burada başlatmıştık. Yüzde 90’nın üzerinde konutumuzu doğalgazla buluşturduk. Bu çalışmalar yapılırken tabiî ki ister istemez yollarımızda da sıkıntılar meydana geldi. Bizlerde belediye olarak bu yollarımızı eski halinden daha güzel bir konuma kavuşturmak için asfalt çalışmalarımızı başlattık. 6 Şubat’ta büyük bir deprem yaşadık ancak alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza ara vermedik. Depremden ve farklı sebeplerden dolayı yollarımızın zarar gören kısımlarını inşallah kısa sürede tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Çalışmalarından dolayı Fen işleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.