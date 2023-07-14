Doğanşehir Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Araç filosunu her geçen gün daha da güçlendiren Doğanşehir Belediyesi, kırsal alanlarda kullanmak üzere 1 adet damperli kamyonu araç filosuna kattı.

Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, halka hizmet için yola çıktıklarını ve İnşallah bundan sonra daha güçlü olarak devam edeceklerini belirtti.

Depremlerin Doğanşehir’de büyük bir yıkıma neden olduğunu aktaran Başkan Zelyurt, “6 Şubat depremi ile Doğanşehir’imiz çok büyük hasar aldı. Doğanşehir ilçesi olarak çok enkazımız var bir çok yıkılacak binamız ve kaldırılacak enkazlar, molozlar ve yığınlar çok fazla, ilçe merkezinin dışında Erkenek, Kurucaova ve bunun yanı sıra Topraktepe, Polat, Fındık gibi büyük mahallelerimizde yıkım oldukça fazla, bunların hafriyatlarının kaldırılması süreci içerisinde yıkım ekipleri hızlı bir şekilde çalışırken Doğanşehir Belediyesi olarak bu çalışmalara yer yer vatandaşlarımızın hafif hasarlı, orta hasarlı yerlerde yollara kaldırımlara koymak suretiyle bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımızın imkanları olmadığından dolayı deprem sürecinde belediye olarak hafriyatların kaldırılması konusunda bir çalışma yapıyoruz. Araç gereç ve teknik imkanlara çok ihtiyacımız var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan aldığımız Loder, çöp kamyonları ve gelecek olan traktör ile hayırsever tarafından verilen 2 tane pikap ile bizim belediye kadememizin araç filosunu güçlendirmeye devam ederken bugünde kendi imkanlarımız ile belediyemiz bütçesi ile aldığımız kamyonu vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu konuda bizleri destekleyen ve memleketimiz ile yakın ilgilenen Cumhurbaşkanımıza Bakanlıklarımıza özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığımızın verdiği desteklere, Malatya Valimize, Milletvekillerimize ve Özellikle bize desteğini esirgemeyen yanımızda olan Meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha güçlü olarak devam edeceğiz” diye konuştu