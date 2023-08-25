Doğanşehir'de iş yeri yangını

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Doğanşehir'de iş yeri yangını
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesi Söğüt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede depremler sonrası oluşturulan geçici bir işyerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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