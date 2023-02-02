Doğanşehir'de Kar Kendini Gösterdi
AFAD ekipleri Malatya'da yoğun kar yağışına karşı dikkatli olunması mesajını yayınlarken beklenen Kar nihayet geldi.
Doğanşehir ilçesi ve mahallelerinde akşam üstü başlayan kar yağışı ile birlikte Doğanşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçerek karla mücadelede yol açma çalışmalarına başladı.
Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt karla mücadele ekipleriyle sahada birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Zelyurt, "Ekiplerimiz sahada, yol açma çalışmalarımız an itibarıyla başlamıştır. İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile buzlanma ve don olayına karşı lütfen dikkatli olalım." dedi.
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