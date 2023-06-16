Doğanşehir'de karne sevinci

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentlerde oluşturulan merkezlerde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler karnelerini aldı.

Doğanşehir'de karne sevinci
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentlerde oluşturulan merkezlerde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler karnelerini aldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, konutların yanı sıra okulların da yıkıldığı Doğanşehir daha sonra oluşturulan çadır ve konteyner kentlerde eğitim gören öğrenciler karnelerini aldı.

Konteyner kentlerde karne heyecanı yaşayan öğrencilerin sevincini paylaşan paylaşan veliler yeni dönemde okullarda eğime devam edilmesini beklediklerini belirtirken, bir üst sınıfa geçmenin mutluluğunu yaşayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Doğanşehir'de karne sevinci
Doğanşehir'de karne sevinci
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
Malatya'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
Çadırda silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü
Çadırda silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü
MEGSAŞ büfelerinde ekmek yeniden ücretli verilecek
MEGSAŞ büfelerinde ekmek yeniden ücretli verilecek
Firari cinayet zanlısı JASAT'tan kaçamadı
Firari cinayet zanlısı JASAT'tan kaçamadı
Malatya'da depremde kaybedilen her çocuk için bir fidan dikildi
Malatya'da depremde kaybedilen her çocuk için bir fidan dikildi
Kazada yaralanan 23 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Kazada yaralanan 23 yaşındaki genç kız kurtarılamadı