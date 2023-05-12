Doğanşehir'deki kalıcı konutlar hızla yükseliyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanan 952 kalıcı konut çalışmaları aralıksız sürüyor.

Doğanşehir'deki kalıcı konutlar hızla yükseliyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Malatya’nın da aralarında bulunduğu 11 kentte büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor. Malatya’da büyük yıkımın yaşandığı Doğanşehir ilçesinde bir taraftan konteyner kentlerin kurulumları sürerken diğer taraftan ise kalıcı konutlar yükseliyor. Altıntop Mahallesi Tavşantepe mevkiinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Mart ayında yapımına başlanılan 952 kalıcı konut için çalışmalar aralıksız sürüyor. Kalıcı konutların yıl sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini kaydeden Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi yapılan 952 kalıcı konutların ilk kazması Mart ayında vurulmuştu. İnşallah konutlar yıl sonuna doğru vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Bu 952 konut geçici olarak belirlenmiş bir sayıdır. İhtiyaç hasıl olursa üçüncü etap olarak yeni konutlarda yapılacaktır” diye konuştu.

Doğanşehir'deki kalıcı konutlar hızla yükseliyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Motosiklet devrildi: 1 yaralı
Motosiklet devrildi: 1 yaralı
Malatya polisi seçim için teyakkuzda
Malatya polisi seçim için teyakkuzda
İnönü Üniversitesine 2 yurt bağışı
İnönü Üniversitesine 2 yurt bağışı
Depremzede öğrencilere trafik eğitimi
Depremzede öğrencilere trafik eğitimi
Malatyalı depremzede sporcu, milli takıma seçildi
Malatyalı depremzede sporcu, milli takıma seçildi
Kuyumcu esnafı için geçici çarşı kuruluyor
Kuyumcu esnafı için geçici çarşı kuruluyor