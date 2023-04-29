'Doğanşehir'imiz en güçlü şekilde ayağa kaldırılacak'

14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde yeniden aday olan Tüfenkci, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkıma uğrayan Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe merkezi ve mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen; sorun, istek ve önerileri dinleyen Tüfenkci, Doğanşehir Belediyesi tarafından depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlide katılarak, dua etti.

Ziyaretlerinde “Bizim gündemimiz deprem” diyen Tüfenkci, “Ağır, orta ve hafif hasarlı binalarla ilgili itiraz süresi 5 Mayıs’ta sona eriyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İTÜ’den hocalarımız gelip yerinde inceleme yapacaklar. Tabii tekrardan ona da itiraz haklarınız var. Sonrasında karar verilecek. Eğer itiraz etmeden yıkılmış ya da ağır hasarlı binayla ilgili yerinde dönüşüm istiyorsanız ki arsanız müsait ise yerinde dönüşümü sağlayacağız. Yoksa belediyemiz muhtarlarımızla beraber toplu köy evlerinin yapılacağı yerleri belirlemiş. O bölgelere de evleri yapabiliriz. Buna tamamen sizler karar vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, 14 Mayıs’ta Türkiye’nin önemli bir seçime gideceğini de kaydederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin bu seçimden güçlü bir şekilde çıkması için önemli bir seçim. Tabii bu seçimden güçlü çıkıp buraların yeniden imar ve ihya edilmesi için sizlerin desteklerini talep ediyorum” diye konuştu.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Tüfenkci, “Doğanşehir’imiz ve mahalleleri en güçlü şekilde ayağa kaldırılacak” dedi.