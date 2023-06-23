Dolunun vurduğu kayısıda zarar büyük

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan dolu yağışının vurduğu kayısı bahçelerinde zarar büyük.

Dolunun vurduğu kayısıda zarar büyük
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde etkili olan dolu yağışının vurduğu kayısı bahçelerinde zarar büyük.

Akçadağ ilçesinde 22 Haziran Perşembe günü gece saatlerinde sağanak sonrası oluşan dolu yağışı Kozluca, Kürecik mahallelerinde kayısı bahçelerine zarar verdi.

Kısa süreli etkili olan yağışlarda çok sayıda üreticinin olumsuz etkilendiğini kaydeden Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal, bölgede ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını söyledi.

İnan, yağışlarda meyvelerin yanı sıra ağaçlarında hasar gördüğünü belirterek tahribatın büyük olduğunu belirtti.

Dolunun vurduğu kayısıda zarar büyük
Dolunun vurduğu kayısıda zarar büyük
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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