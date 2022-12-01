Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda ödül kazananlar

51. Dünya Jimnastik Şampiyonası 29 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlendi. Yarışma, 2024 yılında Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları için bir eleme niteliğindeydi. Taraftarlar, yarışmanın kazananları ve ikincileri üzerine bahis oynamak için 1win oynayabilirler. İlk üçe giren erkek ve kadın takımlarının her biri Fransa'nın başkentindeki Oyunlar için beşer kota ve takım sıralamasında yarışma hakkı kazandı. Bu yazıda, Dünya Şampiyonasının sonuçlarına ve kahramanlarına bakacağız.

Madalya sayısı

Dünya Şampiyonasında yarışmacılar 14 madalya için yarıştı. Son madalya sıralamasında net bir favori yoktu ve ABD ile Çin üçer altın kazandı. Amerikalılar toplamda 8'e 5 madalya ile madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

Japonya ve Büyük Britanya ikişer altın madalya aldı. Asya takımı, 6'ya karşı 8 olan toplam madalya sayısıyla da üçüncü sırada yer alıyor. Diğer dört takım da birer altın kazandı: Brezilya, Ermenistan, İrlanda ve Türkiye.

Bu yarışmalarda 15 ülkenin temsilcileri ödül kazandı.

