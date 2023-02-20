Dünya futbolunun en büyük ödülü olan

Altın Küre Ödülleri'ni düzenleyen Fransız Futbol spor dergisi, geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi atmosfere sahip 30 stadını sıraladı. Vodafone Park, Urk Stadı ve Neff Stadı'nın yer aldığı listede Türkiye'de Beşiktaş ilk sırada yer alıyor. Boca Juniors'ın Arjantin'deki evinde şeker kutusu listenin başında yer alırken, listeye Türkiye'den üç takım girdi. Beşiktaş, France Football tarafından yayınlanan dünyanın en iyi atmosfere sahip statları listesinde 7. sırada yer alıyor. Şimdi lige başlayalım, maçı tribünlerden roxanne izleyelim. Veya maçı izlemek için tribünler. Bu futbol nostaljik atmosferlerinde futbol oynayan milletleri kıskandırdı. Seth'in %50-50 oranında Fransa adına oynama şansı var ve buna maç günü karar verilecek. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, turnuva tarihinin yaratıcıları olan şampiyon Fransa ve Fas yarın yarı finalde karşı karşıya gelecek. Al Bayt Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek. İki ülke, bu Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşacak. Kilit maç öncesi Fas forması giyen Roman Seth'in sakatlığı da merak uyandırdı...

Seth'in %50 ila %50 oynama şansı olacaktı ve karar maç roxanne giriş günü verilecekti. Öte yandan tecrübeli futbolcu daha önce yaptığı açıklamalarda futbolu fedakarlık yaparak oynamak istediğini belirtmişti. Süperliga yarışmacıları Beşiktaş, Ferencvaros'tan Aissa Laidouni'yi kadrosuna kattı. Katar'ın bu transferde iki rakibi var Beşiktaş, Dünya Kupası'na 8. sıradan giren Şenol Güneş yönetiminde geçiş dönemine girdi. Teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden orta sahaya takviye yapmasını istedi. Fransız medyasının Siyah-Beyazlılar'ın Macaristan ekibi Ferencvaros'ta forma giyen Aissa Laidouni'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürmesiyle birlikte sıcak gelişmeler yaşandı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, yaşlanan Atiba Hutchinson ile Josef de Souza arasındaki boşluğu dolduruyor. Tunuslu futbolcunun 4 milyon euro değerindeki transferleri arasında Avrupalı ​​rakipleri Beşiktaş da bulunuyor. En popüler isim olan Aissa Laidouni, birçok Avrupa kulübü tarafından yakından takip ediliyor. Almanya'dan Worthburg ve İskoçya'dan Celtic, Ferencvaros'tan Isa Leydoni'yi istiyor, Trabzonspor Spor bu sezon onunla Avrupa'da da forma giydi. Futbolcu bu sezon 2 gol atarken 4 de asist yaptı.