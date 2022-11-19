Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

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  • 19.11.2022 16:08
  • Güncelleme: 19.11.2022 16:08
Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 Katar FIFA Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Dünya Kupası maç tarihleri ve canlı yayın kanalı!

Milyonlarca futbolseverin takip edeceği Katar 2022 Dünya Kupası için heyecan dorukta. Dünya Kupası fikstürü ve turnuvanın başlayacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Tarihinde ilk kez bir Arap ülkesi olan Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’nda 8 farklı stadyum boy gösterecek. Deneme Bonusu Veren Siteler Büyük organizasyon için sayılı günler kalırken Dünya Kupası grup maçları ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Deneme Bonusu Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 2022 FIFA Dünya Kupası fikstürü ve konu ile ilgili tüm detaylar.

2022 Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Deneme Bonusu Veren Siteler 2022 FIFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası, bu yıl Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bir dönem Süper Lig'de forma giyen yıldız isimlerin de ülkelerinin başarısı için ter dökeceği uluslararası dev futbol turnuvası için sayılı günler kaldı. Bonus Veren Siteler Hal böyleyken ''Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda?'' soruları, milyonlarca futbolseverin gündemindeki yerini aldı. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, FIFA 2022 Dünya Kupası fikstürü, turnuvanın başlayacağı tarih ve yayın kanalı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
 

Mete KURTCEBE
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