Dünya Kupası'nı kazanan ve tarihe geçen oyuncu oldu

37 yaşındaki yıldız daha önce 2006, 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupalarında Nets forması giymişti. Bu sonucun ardından Portekiz 3 puanı alarak güzel bir başlangıç ​​yaptı. Öte yandan Gana ekibi ilk maçta puan almayı başaramadı. Portekiz, 28 Kasım'da ikinci grup maçında Uruguay ile karşılaşacak. Gana, aynı gün Güney Kore'ye karşı bir as oynadı. 1. tur sonunda H Grubu'nda sıralama şöyle: 1-Portekiz 3 puan 2-Güney Kore 1 puan 3-Uruguay 1 puan 4-Gana 0 puan Tümer Metin, Sergen Yalçın'ın canlı yayınına dair anılarını paylaştı. TÜMER'DEN MESAJ: "SERGEN 'ELAZIĞ'A GİTMEDİM' DİYOR" "Chelsea'yi yendik, Sergen bu maçta iki gol attı. Üç golvar gün sonra Elazığ'a gideceğiz. Sergen, "Elazığ'a gitmedim" dedi. .Elazığ'a gitmem oraya gitmeyin.. Şimdi Elazığ'ı nasıl oynayabilirim? "Dedi. Gelmedi... Lucescu da anladı, sonra Ahmad Hassan Tumel veya Pancu'nun oynadığını söyledi. Bir üst grubumuz var ve uzlaşmakla meşgulüz. Genelde Porto maçında oynayanların hepsi geri döndü." Şu anda sahada Biri hariç, "SERGEN bu oyuna ilk 11 maçta başladı" Tümer Metin "Sergen gitmedi ve Elazığ'a gelmiyor" demesine rağmen, Sergen Yalçın'ın Elazığspor ile oynadığı ortaya çıktı. Chelsea maçı.

11. dakikada oyuna başlayan Sergen'in yerine 46. dakikada Ahmed Hassan oyuna girdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer olmak istediği bölgeyi yönetimle yaptığı görüşmede açıkladı. Mola sırasında takviye kuvvetlerin gelişini siyah beyaz gözler izledi. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in özellikle 3 bölgeye transferle ilgilendiği söyleniyor. Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede yetkililerden en az üç ek takviye umduğu bildirildi. Deneyimli golvar giriş antrenörlerin güçlendirmek istedikleri ilk alan savunmadır. Arka hat oyuncularının özellikle rakibe hücumda yumuşak ve sert futbol bile oynayamadığından yakınan Güneş, daha canlı ve verimli bir defans oyuncusu istedi. Atletico Madrid'li Felipe'nin tecrübeli patronun bölge için düşündüğü ilk isim olduğu söyleniyor. Şenol Güneş Takviye gerektiren ikinci alan orta saha, tam zamanlı pozisyonu bir ön saha liberosu. Başarılı koça göre, çoğu sorun ön cephede nasıl oynayacağını bilen ve takımı önde oynayan serbest bir oyuncu tarafından çözülecektir. Gedson (36) ile birlikte Saleh Wukan (28), bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan orta saha oyuncusu. Ancak Josef eskisi gibi bölgede hayatta kalamadığı için Şenol Güneş'in Trabzonspor'un Siopis'i gibi ön cephedeki özgür adamlardan 8 ve 10 numaraya yaklaşmalarını istediği bildirildi.