Dünya Kupası Tatilini En İyi Şekilde Değerlendirmek İsteyen Galatasaray

İlk kez İstanbul Kulüpler Birliği ve La Liga tarafından düzenlenen maçlarda boy gösterecek. Sarı-kırmızılı ekip, 3 Aralık'ta Falcao'nun formasını giyen Vallecano ile karşılaşacak. Galatasaray, 6 Aralık'ta NEF Stadyumu'nda Villarreal ile karşılaşacak.

Zeminin son hali önemlidir!

İşte bu yüzden NEF Stadyumu sahası önemlidir. Sahanın bozulması ihtimaline karşı o maçları başka bir stadyuma taşımak bile masada.

Zemin kaygan

Neff Stadı'ndaki ralli sonrası zemin bozulmadı. AKP'nin İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mitingini riccobet vatandaşlar tribünlerden izledi.

Taraftarlar boyalı koltuk istiyor

NEF stadyumunun miting günü kalenin arkasına dikilen platformu yıkılarak son hali görüldü. Ayrıca NEF stadyumundaki bazı koltuklar dönemin başlarında boyandı. Galatasaray taraftarı, güneşten solmuş kalan koltukların boyanmasını istiyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası Derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 19.00'da Metro Energy Arena'da karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılı ekip, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer aldı. Lacivert-sarı takım 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer riccobet giriş aldı. Son iki lig maçında takım sadece bir kez kazandı. Fenerbahçe evinde 74-56, Galatasaray evinde 69-63 kazandı. Fenerbahçe bu sezon ligde 82.2 sayı, 36.5 ribaund ve 22.5 asist ortalamaları yakaladı. Galatasaray 71.7 sayı, 33.2 ribaund ve 20.1 asist ortalamaları yakaladı. Hücumda sarı-lacivertlileri Kayla McBride yönetirken, sarı-kırmızılıları Kamil Nasikate destekliyor. (Dronlar)

Galatasaray'ın Süper Lig'e geçiş döneminde Antalya'da kamp kuracak olan Okan Buruk, ön elemelerdeki futbolcuların performanslarını gözden geçirerek en iyi takımı seçecek. Aslan'ın 3 forma adayı var, ikisi İstanbul'da ön elemelerde oynayacak, diğer ikisi ise Antalya'da hazırlık kampında oynayacak. İşte detaylar...

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Galatasaray, 8-16 Aralık tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak. Burada Kırmızılılar, 10 Aralık'ta Adana Demierspol ve 16 Aralık'ta Fransa'nın Toulouse ile karşılaşacak. Antalya kampında bir iki maç daha oynamayı planlayan Galatasaray, belli başlı takımlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Floria Icardi'nin yıldızı

Dünya Kupası hazırlıklarını Florya Metin Oktay'ın tesislerinde sürdüren Galatasaray, idmanın yıldızı Mauro Icardi oldu.