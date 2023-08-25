Dünyanın en zehirli örümceklerinden biri Malatya'da görüldü

Dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan argiope lobata türü Malatya'nın Arapgir ilçesinde görüldü. Türkiye'de iki türü olduğu bilinen örümceğin Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı buluyor.

Dünyanın en zehirli örümceklerinden biri Malatya'da görüldü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan argiope lobata türü Malatya’nın Arapgir ilçesinde görüldü. Türkiye’de iki türü olduğu bilinen örümceğin Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşam alanı buluyor.

Arapgir ilçesine bağlı Sinikli Mahallesi’nde doğa yürüyüşü yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Hüseyin Meydan gezisi sırasında tesadüfen dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan argiope lobata türü örümcekle karşılaştı. Örümceğin fotoğrafını çekerek internette araştırma yapan Meydan, üzerindeki farklı desenleri ile dikkat çeken argiope lobata türü örümceğin, taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceğini, ancak kolay kolay insanlara saldırmadığı, ölümcül zehrinin nörodejeneratif hastalığının tedavisinde kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Türkiye’de iki türü olduğu bilinen dünya genelinde ise Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydeden Meydan, "Doğa fotoğrafçılığıyla uğraşmaktayım. Tatil için Malatya Arapgir Sinikli köyünde fotoğraf çekmeye çıktığım sırada tesadüfen denk geldiğim ve fotoğrafını çektiğim örümceğin internette argiope lobata denilen zehirli örümcek türü olduğunu öğrendim. Ender görülen bir türle karşılaşmak benim için güzel bir deneyim oldu." diye konuştu

Dünyanın en zehirli örümceklerinden biri Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli örümceklerinden biri Malatya'da görüldü
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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